39 barodan ölüm orucundaki avukatlar için çağrı: Yaşam kutsal, adil yargılanma ve adalet haktır!

39 baro, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için çağrıda bulundu. Timtik, Ünsal ve ÇHD üyesi avukatlar için adil yargılanma talep edilen açıklamada, "Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir." ifadelerini kullanıldı.

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39 Baro, tutuklu bulundukları cezaevlerinde 5 Şubat’ta açlık grevi eylemine başlayan ve 5 Nisan’da ise ölüm orucuna çeviren Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukat Ebru Timtik ve avukat Aytaç Ünsal için çağrı yaptı. Baroların "Yaşam kutsal, adil yargılanma ve adalet haktır" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar.

Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve Av.Ebru TİMTİK'in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik.

Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir.

Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır.

Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine, adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.

Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.

Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğradığını düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da üzücüdür.

Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında üzgün ve kaygılıyız.

Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;

Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak,

Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor, Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."

1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

3. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

4. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

5. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

6. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

7. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

8. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

9. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

10. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

11. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

12. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

13. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

14. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

15. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

16. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

17. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

18. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

19. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

20. Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN

21. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

22. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

23. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

24. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

25. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

26. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

27. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

28. Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

29. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

30. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

31. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

32. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

33. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

34. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

35. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

36. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

37. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

38. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

39. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU