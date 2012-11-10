388 gün önce batan Reina 1 gemisinin 6 mürettebatı çıkarılmayı bekliyor

Arnavutluk açıklarında Ankara feribotuyla çarpışıp batan Reina 1 gemisindeki denizcilerin aileleri "Sahipsiz kaldık" diye isyan etti.

Arnavutluk'tan Bari'ye giden Ankara feribotunun çarptığı, kuru yük gemisi Reina 1'in 6 mürettebatı 388 gündür denizin 93 metre altından çıkarılmayı bekliyor.

Gürkan Akgüneş'in Milliyet'teki haberine göre; cenazeleri deniz altından çıkarılamayan denizcilerin aileleri "unutulduk"larını söyledi.

Reina 1'in Çarkçıbaşı Ahmet Güneş'in kardeşi Faruk Güneş, "Kimse cesetlerimizi aramadı, gittiğimiz her kurum 'Bakacağız' dedi, geri dönüş olmadı" dedi.

İlyas Terzi'nin kardeşi Yaşar Terzi de, "Annem kalp krizi geçirdi. Hanımı her gün ölüp ölüp diriliyor. Dua edecek mezardan başka istediğimiz yok" diye konuştu.