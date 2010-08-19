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Dünya

380 milyon yumurta toplatılıyor!

ABD'de salmonella salgınına neden olduğu anlaşılan 380 milyon yumurta toplatılıyor.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD'de salmonella salgınına neden olduğu anlaşılan 380 milyon yumurta toplatılıyor.


ABD'de salmonella alarmı verildi. Son aylarda çok sayıda salmonella vakasına rastlandı.


NTV'de yer alan habere göre, hastalığın yumurtadan bulaştığının anlaşılması üzerine, sağlık yetkilileri 308 milyon yumurtanın raflardan toplatılması talimatı verdi.


Kuzey Carolina, Minnesota, Kaliforniya eyaletlerinde 270'den fazla kişi salmonella teşhisiyle tedavi altına alındı.


Ülkede fabrika, market ve restoranlarda da geniş çaplı inceleme yapılıyor.


20 senenin en büyük salgını


Uzmanlar bunun son 20 senede görülen en büyük salgınlardan biri olabileceği uyarısında bulunuyor.

Salmonella bakterisi içeren gıdaları tüketen kişilerde, 8-72 saat içinde ishal, kusma, ateş, mide ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Salmonella bakterisi gıda zehirlenmesinin en sık görülen nedeni.

Resmi kayıtlara göre ABD'de 1999 yılından bu yana gıda zehirlenmesi 5 bin kişinin ölümüne yol açtı.

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