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380 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

35 ilde gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında 110 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi

05 Ocak 2017 17:26

'FETÖ'ye finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 kişi hakkında operasyon başlatıldı. İş adamlarının Samanyolu TV bünyesindeki Dünya Pazarlama isimli şirket üzerinden cemaate gelir kazandırdıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. 35 ilde gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında 110 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

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