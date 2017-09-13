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38 yılda Türk Kızılayı'na 67 kez bağışta bulundu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da yaşayan 58 yaşındaki Tamer Ergün, 38 yılda Türk Kızılayı'na 67 kan ve aferez trombosit bağışında bulundu

13 Eylül 2017 14:06

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan 58 yaşındaki Tamer Ergün, 38 yılda Türk Kızılayı\'na 67 kan ve aferez trombosit bağışında bulundu. Türk Kızılayı tarafından yaptığı bağışlar nedeniyle kendisine bronz, gümüş ve altın madalya ile plaket verildi. Ergün, özellikle kanser ve kan hastalığı tedavisi gören kişiler için ihtiyaç duyulan aferez trombosit ihtiyacı olduğunda mutlaka bağışta bulunmaya çalıştığını söyledi.
Samsun\'da yaşayan ve emekli banka çalışanı olan Tamer Ergün, özellik kan ve aferez trombosit bağışı konusundaki duyarlılığı nedeniyle takdir topluyor. İlk kez 20 yaşındayken kan bağışında bulunan Ergün aradan geçen 38 yılda Türk Kızılay\'ına 67 kez kan ve aferez trombosit bağışında bulundu. Türk Kızılayı tarafından yaptığı bağışlar nedeniyle Ergün\'e bronz, gümüş ve altın madalya ile plaket verildi. Gönüllü kan bağışçısı olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Tamer Ergün, \"Kan sürekli ihtiyaçtır ve yapay olarak yapılamaz. Mutlaka bir insanın başka bir insan için kendi kanını bağışlaması gerekiyor. Bu noktada yapılan her kan bağışı, çok kritik ve önemlidir. Ben bunun bilincinde olarak Türk Kızılayı\'na yıllardır bağışta bulunuyorum. Özelikle son yıllarda  aferez trombosit bağışı konusunda çok mesafe aldık. Kanser hastaları ve kan hastalığı tedavisi gören kişiler için aferez trombosit çok önemli. Çok kritik bir bağıştır. Ben elimden geldiğince bu bağışı yapıyorum. Hatta özellikle kan kanseri tedavisi gören çocuklar için ihtiyaç oluyor. Haber verdiklerinde hemen ihtiyaç olduğunu öğrenip bağışta bulunuyorum\" diye konuştu.
Oğlunun da kendi izinden gittiğini ve Kızılay\'a kan bağışında bulunduğunu söyleyerek, \"Ömrüm ve sağlığım el verdikçe bağışta kan ve aferez trombosit bağışında bulunmaya devam edeceğim. Ben herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum. Herkesin bir gün kan ihtiyacı olabilir. O yüzden herkesin başkaları için kan bağışında bulunmaları gerekiyor\" dedi.

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