38 yaşındaki kadın kendini ateşe verdi!

Bulgaristan’da hükümet görüşmelerinin yürütüldüğü başkanlık sarayının önüne gelen 38 yaşındaki Lidiya Petrova adlı kadın kendini ateşe verdi. Kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başkent Sofya'da, 38 yaşındaki Lidiya Petrova adlı kadın, hükümet görüşmelerinin devam ettiği Bulgaristan önünde kendini ateşe verdi.

Vücudunu çevreleyen alevler söndürülen kadın, durumu ağır şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarına göre taksiyle gelen Petrova, önce sırt çantasından bir şişe çıkarıp üzerine akaryakıt döktü. Daha sonra çevresindeki insanlara uzaklaştırmalarını işaret eden Petrova, kibritle kendini yaktı. Yangın söndürücüyle gelen bir kişinin alevleri söndürmesine kadar kadının vücudunun büyük bir bölümü yandı.

Lidiya Petrova’nın ambulansla kaldırıldığı acil yardım hastanesi yetkililerinden, kadının vücudunun yüzde 90'ının yandığı ve hayatta kalma şansı olmadığı açıklaması geldi. Kısa süre sonra da, Petrova'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bulgaristan Devlet Televizyonu (BNR) intihar girişiminde bulunan Petrova'nın profesyonel fotoğrafçı olduğunu ancak bir ruhsal sorunu yaşadığını açıkladı. BNR'ye göre Petrova, "kendi çocuğunun geleceği için endişelenerek bu umutsuz girişiminde" bulundu.

Ekonomik krizde bulunan Bulgaristan'da 2013 yılının başında 14 kişi benzer bir şekilde intihar girişiminde bulunmuştu. Ülkeyi dehşete sokan intiharlar girişimleri dizisi ve onlara paralel süren sokak protestolar yüzünden eski Başbakan Boyko Borisov'un hükümeti görevinden istifa etmişti.