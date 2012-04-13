İrlanda'nın başkenti Dublin'de tahmini satış değeri 14,7 milyon avro olarak açıklanan 38 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Ülkeye Dublin limanından konteynerler içinde sokulmaya çalışılan kaçak sigaraların Vietnam'dan çıkış yaptığı ve Rotterdam üzerinden İrlanda'ya getirildiği belirtildi.

İrlanda, son dönemde sigara ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı ciddi bir mücadele veriyor. Gümrük yetkilileri ve polis, geçen ay Dublin limanından "dondurulmuş et" diye ülkeye sokulduğu anlaşılan 810 kilogram Hint keneviri ele geçirmiş, geçen hafta başkentte yapılan bir aramada da 1,5 milyon avroluk eroin bulunmuştu.