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38 köy IŞİD'den alındı

Ele geçirilen köylere Türkiye'den geri dönüşlerin de başladığı açıklandı

02 Eylül 2016 10:59

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Fırat Kalkanı'a harekatında verdiği destekle Özgür Suriye Ordusu IŞİD'e ait 38 köyü daha ele geçirdi. Ele geçirilen köylerde Cerablus ve Türkiye'deki Suriyelilerin dönmeye başladığı da ifade edildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, ele geçirilen köylerin büyük çoğunluğunun Cerablus’un batısında El Rai istikametinde olduğu öğrenildi. Dün de Zavgar, Tell El Agbar, Kulliyah, Şuaynah ve Essabuniyah köyleri IŞİD’in elinden alındı. ÖSO’nun bu bölgedeki köyleri alarak, IŞİD’in geri çekildiği El Bab’ın kuzeyle temasını kesmeyi hedeflediği değerlendiriliyor. TSK tarafından dün yapılan bilgilendirmeye göre, operasyonun dokuzuncu günü itibariyle Fırtına obüsleri ve tanklar 262 hedefe toplam bin 128 atış yaptı. 



4 metre duvar


Türk Hava Kuvvetleri, operasyonun başlamasından bu yana 38 hedefe toplam 47 sorti yaptı. Dokuz gün içinde imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı da 213. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının önceki gün Zavgar ve Kulliyah köylerinde vurduğu dört binanın IŞİD’in bölgedeki üst düzey yetkililerinin toplandığı yerler olduğu ve taarruz sonucu bina içinde bulunan tüm IŞİD teröristlerinin öldüğü tespit edildi.

Öte yandan sınır güvenliği kapsamında Cerablus’un hemen karşısındaki Karkamış’ta 4 metre yükseklikteki modüler duvarların yerleştirilme işlemlerine devam edildiği bildirildi. Öte yandan Arap dünyasından haberler veren Al Masdar sitesi ise IŞİD’in El Rai (Çobanbey) ve Cerablus arasındaki dört köyü ÖSO’dan geri aldığını aktardı. Bu, El Rai ile Cerablus’u birleştirmek isteyen ÖSO’ya karşı bir darbe olarak yorumlandı. 

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