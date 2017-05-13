38 kilo esrarla yakalanan imam, "Kullanıcıyım" dedi

Antalya'da toplam 38 kilo esrarla yakalanan cami imamı Casim Laçinkaya, 5 yıl 5 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Laçinkaya, yaptığı savunmasında 'kullanıcı' olduğunu, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını savundu.

Antalya'da geçen Aralık ayında canlı bomba ihbarı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo esrar ele geçirildi. Aracı kullanan cami imamı Casim Laçinkaya'nın görev yaptığı Hisarçandır Mahallesi'ndeki iki ayrı yerde, 29 kilo daha esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucuların Ali Aslanbay'a ait olduğunu iddia eden Laçinkaya, kendisinin 'kullanıcı' olduğunu savundu. Laçinkaya'nın beyanı üzerine gözaltına alınan Aslanbay ise iftira atıldığını iddia etti. Laçinkaya ile aralarında husumet olduğunu ileri süren Aslanbay, uyuşturucuyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Tutuklanan iki şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanan Casim Laçinkaya'ya 5 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 bin lira adli para cezası verildi. Ali Aslanbay ise 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.