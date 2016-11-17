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Dünya

38 kilo eroinle yakalanan Türklere 10'ar yıl hapis cezası

Ukrayna’da üç Türk vatandaşının özel alanlarında yapılan aramada 109 paket eroin ele geçirildi

17 Kasım 2016 02:42

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üç Türk vatandaşı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan Kiev Savcılığı Basın Sözcülüğü açıklamasına göre; Kiev Dnipro Bölge Mahkemesi, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya 38 kilogram eroin götürmek isteyen üç Türk vatandaşını 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Türk vatandaşlarının Kiev’de kaldıkları otelde ve otomobillerde yapılan aramalarda, toplam 38 kilogram eroin bulunan 109 paket ele geçirildiği belirtildi. Kırgızistan’dan Ukrayna’ya getirilen eroinin, daha sonra Avrupa’ya götürülmesinin planlandığı kaydedildi.

 

 

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