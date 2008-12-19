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38 El Kaide üyesi yakalandı

İstanbul, İzmir ve Manisa’daki operasyonlarda sansasyonel eylem hazırlığı yapan 38 El Kaide örgütü üyesi yakalandı.

19 Aralık 2008 02:00

İstanbul, İzmir ve Manisa’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 38 El Kaide terör örgütü üyesi gözaltına alındı. 12 eylemi aydınlatılan örgüt üyelerinin sansasyonel bir eylem hazırlığında oldukları belirlendi

Polis, aralarında enjeksiyon silahı ve 2 pompalı tüfeğin bulunduğu 10 tabanca ile bomba yapımında kullanılan düzenekler, eğitim karne ve takdirname belgeleri ele geçirdi.

Anayasal sistemi ve kurumları tanımayan örgüt üyelerinin kurdukları eğitim merkezlerinde, kendi çocuklarına dini ve siyasi eğitim verdikleri belirlendi.

Polis helikopterle baskın düzenledi. Gaziantep'te 1 polis memurunun ölümünden sonra daha dikkatli davranan polis, termal kameralarla da operasyonu yönetti.

Örgütün asıl liderinin Mustafa Güneş olduğu, ancak Güneş'in 6 ay önce Mısır'a gittiği, örgütün liderliğini de Ekrem Karakuş'a bıraktığı belirlendi.

Aydınlatılan eylemler

İstanbul Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Küçükçekmece'de ilçesinde sigara dağıtım aracının silahlı sürücüleri ile birlikte yağmalanması, 1 kişinin Pendik'te silahla öldürülmesi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 polisin yaralanması, 4 aracın çalınması, ve bir kişinin silahla yaralanması.

Örgüt üyelerinin yapılan ev ve işyeri aramalarında 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet enjektör atar silah, biri change üçü çalıntı 4 araç, 3 adet kelepçe, 2 adet plastik kelepçe, örgütsel dokümanlar, ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

İzmir'deki operasyon

Terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla İzmir'de yakalanan 12 zanlının, İstanbul'da 2 gün önce ele geçirilen 23 örgüt elemanıyla bazı soygun ve gasp olaylarına karıştıkları, İzmir'de eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu sonucu 3 gün önce yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddia edilen B.A. (26), M.B. (22), S.Ö. (31), A.B. (24), Ö.G. (25), B.Ö. (37), S.T. (26), M.G. (24), E.S. (25), M.A. (22). V.A. (27) ve R.G'nin (26) sorgulamaları tamamlandı.

Yurtdışında eğitim almışlar

Zanlıların Çeçenistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Doğu Türkistan gibi ülkelerdeki örgüt kamplarında eğitim alan teröristlerle Türkiye'de irtibat kurdukları, büyük şehirlerde örgütün hücre yapısını oluşturarak, ülke çapında ses getirecek eylemler yapma hazırlığında oldukları öne sürüldü.

İzmir'de yakalanan 12 zanlının, 2 gün önce İstanbul'da gözaltına alınan terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddia edilen 23 kişiyle İstanbul'da bazı soygun ve gasp olaylarını gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ileri sürüldü.

Soygun paralarıyla mühimmat

"Selefilik / vehabilik" olarak bilinen dini anlayışa sahip olan örgüt elemanlarının, cihat bölgeleri olarak adlandırdıkları bölgelerde eğitim aldıkları, kuyumcu soygunu ve gasp olaylarından elde edecekleri paralarla silah ve mühimmat temin ederek Türkiye'deki ABD, İsrail ve Rusya gibi ülkelere ait ve bu ülkelerle iş yapan firmalara yönelik eylem yapmayı planladıkları iddia edildi.

Zanlıların adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 49 mermi, 8 bilgisayar, çok miktarda örgütsel doküman, kitap, gazete ve dergiler ile 550 CD ele geçirildi.

İslam Anayasası

Terörle mücadele ekiplerinin aramasında terör örgütü El Kaide tarafından hazırlandığı belirlenen sözde bir İslam anayasası bulundu.

"Kanun koyma ve hukuk nizamını vaaz etme yetkisi sadece Allah'tadır" cümlesiyle başladığı öğrenilen sözde anayasada hakimiyet, din ve devlet bütünlüğü, birlik, beraberlik ve kardeşlik meseleleri ile mahkemeler gibi bölümlerin yer aldığı belirtildi. (DHA)


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