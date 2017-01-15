38. Dakar Rallisi sona erdi

38. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland şampiyon oldu.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 12. ve son etabı, Arjantin'in Rio Cuarto ile Buenos Aires kentleri arasındaki 64 kilometrelik parkurda yapıldı.

Son etabı ikinci sırada tamamlayan Peugeot Total takımından Fransız pilot Stephane Peterhansel, genel klasmanda elde ettiği 28 saat 49 dakika 30 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Ralli tarihinin en başarılı sporcuları arasında kabul edilen 51 yaşındaki Peterhansel, 2'si üst üste olmak üzere otomobil kategorisinde 7. kez mutlu sona ulaştı. Peterhansel, daha önce motosiklet sınıfında da 6 defa şampiyonluk yaşamıştı.

Organizasyonun 12. etabında, otomobil kategorisinde ilk sırayı ise 28 dakika 55 saniyelik zamanıyla Peugeot Total takımından Fransız Sebastien Loeb elde etti. Loeb'ün 19 saniye gerisinde yer alan Peterhansel ikinci, liderin 30 saniye arkasındaki Toyota Gazoo Racing takımından Güney Afrikalı Giniel de Villiers ise üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Loeb, genel klasmanı ikinci sırada tamamlarken, aynı ekipten Fransız Cyril Despres ise üçüncülük elde etti.

Sunderland ilk şampiyonluğuna ulaştı

Motosiklet kategorisinde son etabı 6. sırada bitiren Red Bull KTM takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Sam Sunderland, genel klasmanda elde ettiği 32 saat 6 dakika 22 saniyelik derecesiyle Dakar Rallisi'ndeki ilk şampiyonluğuna uzandı. Aynı takımdan Avusturyalı Matthias Walkner ikinci, Himoinsa Dakar takımından İspanyol Gerard Farres ise şampiyonayı 3. olarak tamamladı.

Fransız Adrien van Beveren, motosiklet sınıfında 12. ve son etabı 30 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Van Beveren ile aynı sürede etabı bitiren İspanyol Gerard Farres ikinci, liderin 18 saniye gerisindeki İspanyol Joan Barreda ise 3'üncü oldu.

Dakar 2016 Otomobil Kategorisi Sonuçları:

1. Stéphane Peterhansel (FRA), Peugeot, 45 saat 22 dakika 10 saniye

2. Nasser Al-Attiyah (KAT), Mini, +34 dakika 58 saniye

3. Giniel de Villiers (RSA), Toyota, +1 saat 2 dakika 47 saniye

4. Mikko Hirvonen (FİN), Mini, +1 saat 5 dakika 18 saniye

5. Leeroy Poulter (RSA), Toyota, +1 saat 30 dakika 43 saniye

Dakar 2016 Motosiklet Kategorisi Sonuçları

1. Toby Price (AVS), KTM, 48 saat 9 dakika 15 saniye

2. Stefan Svitko (SVK), KTM, +39 dakika 41 saniye

3. Pablo Quintanilla (CHI), Husqvarna, +48 dakika 48 saniye

4. Kevin Benavides (ARJ), Honda, +54 dakika 47 saniye

5. Helder Rodrigues (POR), Yamaha, +55 dakika 44 saniye

Dakar 2016 Kamyon Kategorisi Sonuçları:



1. Gerard de Rooy (Hol), IVECO, 44 saat 42 dakika 3 saniye

2. Ayrat Mardeev (RUS), KAMAZ, +1 saat 10 dakika 27 saniye

3. Federico Villagra (ARJ), IVECO, +1 saat 40 dakika 55 saniye

4. Hans Stacey (HOL), MAN, +2 saat 23 dakika 1 saniye

5. Ton van Genugten (HOL), IVECO, +2 dakika