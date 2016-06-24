38 bin polisin ataması yapıldı

Emniyet Teşkilatı Personelinin 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde 38 bin 103 personelin atama ve yer değiştirme işlemini gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde toplam 38 bin 103 personelin atama ve yer değiştirme işlemini gerçekleştirdi.



Bu doğrultuda 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 23.779 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden l'inci hizmet bölgesine 11.655 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 1.033 personelin atama işlemleri yapılmış olup 29.991 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.



1'inci hizmet bölgesi il statüsüne geçen (Malatya, Kahramanmaraş, Tokat, Rize, Yozgat) illerden 1.636 personelin de batı illerine ataması yapıldı.



Personelin talepleri dikkate alınarak yapılan atamalarda; 2'nci hizmet bölgesinden l'inci hizmet bölgesine dönen personelin yüzde 79,30'u ilk 3 tercihinden birine, yüzde 87,37'sinin 7 tercihinden birine, l'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine giden personelin ise yüzde 45,58'i ilk 3 tercihinden birine, yüzde 85,47'si ise 7 tercihinden birine atandı.



Atanması yapılan personele sonuçlar SMS yoluyla bildirilecek, ayrıca Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi girilerek atama bilgisine ulaşılabilecek.