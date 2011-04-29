38 bin kişi sıfır çekti

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YGS sınav sonuçularının geçen yılki sonuçlarla karşılaştırma tablosu







2011-YGS sonuçlarına ilişkin ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sınavda, puana göre en başarılı ve en başarısız illere ilişkin bilgilere de yer verildi.

Sınav sonuçlarına göre, en başarılı iller sıralamasında birinci sırada Yalova yer aldı. Yalova'yı sırasıyla Kırşehir, Kayseri, Aydın, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Mersin ve Kırklareli takip etti.

YGS-1 puan türünde en başarılı iller arasında sırasıyla Yalova, Ankara, Kayseri, Antalya, Aydın, Kırklareli, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Kırşehir; YGS-2 puan türünde Yalova, Ankara, Kayseri, Kırklareli, Antalya, Aydın, Eskişehir, Burdur, Denizli ve Karabük; YGS-3 puan türünde Kırşehir, Yalova, Aydın, Kayseri, Nevşehir, Antalya, Denizli, Mersin, Kilis ve Uşak; YGS-4 puan türünde Kırşehir, Yalova, Nevşehir, Aydın, Kayseri, Denizli, Kilis, Antalya, Uşak ve Karaman, YGS-5 puan türünde Yalova, Kırşehir, Aydın, Kayseri, Antalya, Ankara, Denizli, Nevşehir, Mersin ve Uşak; YGS-6 puan türünde ise Yalova, Kayseri, Ankara, Aydın, Antalya, Kırşehir, Denizli, Mersin, Burdur ve Kırklareli yer aldı.

Yalova, tüm puan türlerinde geçen sene yapılan YGS'de de başarılı olan iller sıralamasında birinci sırada yer almıştı. 2010 YGS'de birinci olan Yalova ilini, sırasıyla Kayseri, Aydın, Karaman, Denizli, Ankara, Nevşehir, Kırşehir, Antalya ve Mersin izlemişti.

YGS sonuçlarına göre en az başarılı iller sıralamasında, tüm puan türlerinde Hakkari en son sırada yer alırken, Hakkari'yi sırasıyla Şırnak ve Ardahan izledi. Geçen sene yapılan YGS'de de Hakkari en başarılı iller sıralamasında son sırada yer almıştı. Ancak Hakkari'den sonra Ardahan, daha sonra ise Şırnak illeri gelmişti.

Kızlar daha başarılı

2011-YGS sonuçlarına göre en başarılı adaylar kız öğrenciler olarak belirlendi. Kız adayların yüzde 45.41'inin, erkek adayların ise yüzde 54.59'unun sınavları geçerli sayıldı. Kız adayların yüzde 94.55'i 140 ve üzerinde, yüzde 83.86'sı da 180 ve üzerinde puan aldı. Erkek adayların ise yüzde 90.19'u 140 ve üzerinde, yüzde 76.05'i de 180 ve üzerinde puan almaya hak kazandı.

Geçen yıl yapılan sınav sonucunda da kız adayların başarılı olduğu saptanmıştı. Buna göre, kız adayların yüzde 96.47'si 140 ve üzerinde, yüzde 87.29'u 180 ve üzerinde; erkek adayların ise yüzde 92.57'si 140 ve üzerinde, yüzde 79.36'sı da 180 ve üzerinde puan almıştı.

Sınav sonuçlarında, adayların öğrenim durumuna göre başarılarına da yer verildi. Buna göre, yüzde 45.08 olan son sınıf düzeyindeki adayların yüzde 75.95'i 140 ve üzerinde; yüzde 90.29'u 180 ve üzerinde puan aldı.

Adayların yüzde 30.93'ünü oluşturan mezunların puanları, yüzde 80.44'ünün 140 ve üzeri, yüzde 92.32'sinin ise 180 ve üzerinde hesaplandı. Sınava girenlerin yüzde 17.28'ini oluşturan üniversite öğrencilerinin yüzde 85.83'ü 140 ve üzerinde, yüzde 95.72'si 180 ve üzerinde puan aldı.

Yüzde 3.95 oranındaki üniversite mezunu adayların yüzde 90.65'i 140 ve üzerinde, yüzde 97.31'i ise 180 ve üzerinde puan alırken, sınava giren adayların yüzde 2.76'lık diğer kısmının ise yüzde 74.90'ı 140 ve üzerinde, yüzde 91.54'ünün ise 180 ve üzerinde puan aldığı belirlendi.

Buna göre, sınavda en başarılı olan adayların üniversite mezunu olduğu bildirildi. Lise son sınıf öğrencileri ise öğrenim durumuna göre başarı sıralamasında son sırada yer aldı.

Geçen yıl yapılan YGS'de de yine üniversite mezunları en başarılı adaylar olarak belirlenirken, eski mezunlar ise başarılı sıralamasında sonda yer almıştı.

En başarı sosyal bilimler liseleri

Okul türüne göre sınav başarısında, Sosyal Bilimler Lisesi birinci sırada yer aldı. Bu lise türünü Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Öğretmen Liseleri, Polis Koleji, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Yabancı Dil Eğitimi Yapan Özel Liseler, Astsubay Hazırlık Okulları takip etti.

Akşam Lisesi başarı sıralamasında en sonda yer alırken, bu lise türünü ise Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Meslek Liseleri, Özel Akşam Liseleri, Kız Meslek Liseleri izledi.

Geçen seneki sınavda da Sosyal Bilimler Liseleri en başarılı okul türleri sıralamasında birinci sırada yer almıştı. Askeri Lise ve Polis Koleji ise geçen sene yapılan YGS'de ilk sırada bulunuyordu.





YGS sınav sonuçularının geçen yılki sonuçlarla karşılaştırma tablosu