38 bin Hazine arazisi satılacak

AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye getirdiği yasa teklifinde kamu arazilerinin satılması hedefleniyor. Düzenlemeyle aralarında kamu konutlarının da bulunduğu 38 bin 400 parça Hazineye ait gayrimenkul kişi ve şirketlere satılacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre vatandaşlarla hisseli Hazine taşınmazlarından 20 bin taşınmazın satılabilir nitelikte olduğu tespit edildi. Bu taşınmazlardan ilk etapta 5 bin adedi satılarak 625 milyon lira gelir elde edilecek ve bu paranın da 156 milyon lirası bu yıl kasaya girecek.

Ayrıca irtifak hakkı tesis edilen orman ve kıyı kanunu kapsamında kalanlar hariç olmak üzere 2 bin 400 taşınmazın satılabileceği tespit edildi. Bu konutlardan ilk etapta 100 taşınmaz satılarak 500 milyon lira gelir elde edilecek. Paranın 125 milyon lirası bu yıl kasaya girecek.Bunların dışında tapu fazlalıkları satışından 6 bin gayrimenkul satılacak ve bunların ilk bin adedinin satışından 500 milyon TL gelir sağlanacak. Ticari amaçlı kiralanan taşınmazlardan ilk etapta 100 adedi olmak üzere toplam 500'ü 25 milyon liraya satılacak.

Toplam 38 bin 400 Hazine taşınmazı satılacak

İhale yoluyla 5 bin taşınmaz peşin, 3 bin taşınmaz da taksitli satılacak. İki satıştan toplam 1 milyar 650 milyon lira elde edilecek. Toplamda satışa çıkarılacak Hazine taşınmazı sayısı 38 bin 400'ü bulacak. Yakın dönemde 23 bin Hazine taşınmazı 2.6 milyar liraya satılmıştı. Satışlardan elde edilecek milyarlarca lirayla seçim öncesi bütçeye para toplanmaya çalışıldığı belirtildi.