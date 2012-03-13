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376 gün sonra kızını okula götürdü

Odatv davası nedeniyle 375 gün tutuklu kalan Nedim Şener, özgür kaldığı ilk gün 'en çok özlediği' şeyi yaptı.

13 Mart 2012 12:50

 

T24 - Gazeteci Nedim Şener, 375 gündür hasret kaldığı kızını bu sabah okula götürdü ve tahliyesinden sonraki ilk dileğini yerine getirdi.
 
ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Odatv davası nedeniyle 375 gün tutuklu kalan Nedim Şener, özgür kaldığı ilk gün 'en çok özlediği' şeyi bu sabah yerine getirdi ve kızını okula götürdü.

Şener, tahliye olurken 'en çok neyi özlediniz' sorusuna 'Kızımı okula götürmeyi' yanıtı vermişti.

Odatv davasının 11. Duruşmasında Ahmet Şık, Coşkun Musluk ve Sait Çakır ile beraber tahliyesine karar verilen Şener sabah saatlerinde eşi ve kızı ile Bakırköy’deki evlerinden çıktı.

Kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaşan Şener ailesi daha sonra kızlarının okuluna doğru yola çıktı.

Gazetecilere tek tek teşekkür eden ve oldukça mutlu olduğu gözlenen Şener, kızı ve eşiyle birlikte el sallayarak sokaktan ayrıldı.

 

 

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Nedim Şenergazeteci

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