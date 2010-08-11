-37.3 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 8,17 oranında, sabit arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 8,6 oranında arttı Rapora göre, 2009 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde ele alınan trafik miktarlarına bakıldığında mobil trafikte 2009 yılı üçüncü dönemden itibaren 2010 yılı ikinci döneme kadar düşüş olduğu ve sabit trafiğin kısmen artığı görüldü. Bu dönemde hem mobil hem de sabit trafikte artış görüldü. Toplam mobil trafik miktarı 30,99 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı 6,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 8,17 oranında artarken, sabit arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 8,6 oranında arttı. İlk çeyrekte yaklaşık 34,4 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, bu çeyrekte yaklaşık 2,9 milyar dakika artışla 37,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Toplam arama trafiği üçer aylık dönemler itibariyle kıyaslandığında, bir önceki döneme göre mobilden mobile arama trafik payı değişmezken, sabitten diğer işletmecilere olan telefon trafiğinin toplam içindeki payı arttı. Mobilden mobile trafik miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12,8 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 1 oranında azaldı. Bir önceki dönemle kıyaslandığında mobilden mobile trafik miktarı yüzde 8,16 oranında artarken, sabitten sabite trafik miktarı yüzde 6,2 oranında arttı. Bu dönemde 208,7 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9, bir önceki döneme göre yüzde 7,4 oranında yükseldi. -STH İŞLETMECİLERİNİN ŞEHİR İÇİ TRAFİKTEKİ PAYI ARTTI- 2009 yılı ikinci üç aylık dönemde yaklaşık 6,1 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2010 yılı ikinci üç aylık döneminde yaklaşık yüzde 4 oranında azalarak, 5,8 milyar dakikaya inerken, 2010 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 6,8 oranında yükseldi. STH işletmecilerinin şehir içi trafikteki payı ilk çeyrekte yüzde 3,86 iken, bu dönemde yüzde 8,45'e çıktı. Türk Telekom'un payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 96,14 iken, yüzde 91,55'e geriledi. Rapora göre, sabit geniş bant internet abonelerinin yaklaşık yüzde 94'ü bireysel, yüzde 6'sı kurumsal abonelerden oluşuyor. Alternatif işletmecilerin pazar payı 2010 yılı Haziran sonu itibariyle yüzde 6,2 olarak gerçekleşirken, pazarda fiber ve mobil geniş bantın etkisiyle birlikte TTNet'in pazar payı yüzde 78,6 seviyelerine geriledi. Mobil geniş bant internet hizmetlerinin pazar payı yüzde 11'e yaklaşırken, kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı yüzde 2,5'e yükseldi, fiberin pazar payı yüzde 1,3 oldu. 2010 birinci Çeyrekte 8,7 milyon olan 3G abone sayısı 2010 ikinci Çeyrekte 11,4 milyona ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı 640 bin 580'den 832 bin 321'e yükseldi. Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 72'sini ön ödemeli aboneler oluştururken, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranı yüzde 23,7'den yüzde 27,9'a çıktı. Önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Turkcell'de yüzde 1, Avea'da yüzde 1,5 azalma görülürken, Vodafone'da yüzde 2,6 oranında artış gerçekti. -TOPLAM TAŞINAN NUMARA SAYISI YAKLAŞIK 18,7 MİLYONA YÜKSELDİ- 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle taşınan toplam numara sayısı yaklaşık 17,2 milyon olurken, 2010 yılı ikinci üç aylık dönemde taşınan numara sayısı bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 6 oranında azalarak, yaklaşık 3,4 milyon olarak gerçekleşti. 9 Ağustos 2010 itibariyle toplam taşınan numara sayısı yaklaşık 18,7 milyona yükseldi. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 5,3 milyar lira, yatırım miktarı yaklaşık 844 milyon lira oldu. Çağrı başlatma trafiği açısından STH işletmecileri, şehir içine doğru trafikte yüzde 3,6, şehirler arası trafikte yüzde 9, mobile doğru trafikte yaklaşık yüzde 20 ve yurt dışına giden trafikte yaklaşık yüzde 27 pay almaktadır. Türkiye'de serbestleşmenin ardından hizmet sunmaya başlayan alternatif xDSL hizmeti sunan operatörlerin 2010 yılı Haziran sonu itibariyle perakende genişbant hizmetleri pazarında yaklaşık yüzde 6,2 pazar payı kazandığı görüldü.