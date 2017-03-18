372 hâkim ve savcıya göreve iade

'FETÖ' şüphesiyle incelenen hâkim ve savcılardan 372’si göreve iade edildi. Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, iade edilenler arasında itirafçılar yer almazken bu kişiler hakkındaki inceleme ise sürüyor.

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 15 Temmuz sonrası FETÖ şüphesiyle açığa alınan veya ihraç edilen yargı mensuplarının durumlarıyla ilgili yeniden inceleme yapılarak, mesleğe iadelerinin de mümkün olabileceğini açıklamıştı. Karar’ın edindiği bilgiye göre HSYK’nın bugüne kadar dosyalarını ele aldığı hakim ve savcılardan 372’si göreve geri döndü. Bunlardan 104’ü KHK ile ihraç edilenlerden, 268’i ise açığa alınanlardan oldu. Görevlerine dönen hakim ve savcıların 'FETÖ' bağlantısı olmadığı kesin olarak belirlenenler olduğu belirtildi. Göreve iade edilenler arasında 'FETÖ' şüphelisi ancak itirafçı olmuş hâkim savcılar olmadığı öğrenildi.

Örgüt içinde yer aldığı belirlenmiş ancak, soruşturma sırasında itirafçı olan hâkim ve savcılarla ilgili henüz bir karar verilmedi. Bu hâkim ve savcıların halen açıkta beklediği, bunlarla ilgili kararın ayrıca verileceği belirtildi. İtirafçı da olsa FETÖ'yle bağlantılı olan hâkim savcıların yeniden mesleğe dönmelerinin henüz uygun bulunmadığı ifade ediliyor.