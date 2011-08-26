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Dünya

3700 Somalili Yemen'e sığındı CENEVRE (A.A)

26 Ağustos 2011 23:20

-3700 Somalili Yemen'e sığındı CENEVRE (A.A) - 26.08.2011 - Somali'deki kuraklıktan kaçan 3700'den fazla kişinin canları pahasına Aden Körfezi'ni geçip Yemen'e sığındığı bildirildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Adrian Edwards, Yemen'de, Aden Körfezi yoluyla gelen Somalili mülteci sayısında büyük bir artış saptandığını, bu ay içinde Yemen kıyılarına 3700'den fazla Somalili mültecinin çıktığını belirtti. Edwards, bu mültecilerin BM personeline, güvenliğin olmayışı, büyük kuraklık, işsizlik ve gıda maddelerindeki fiyat artışı yüzünden Somali'den kaçtıklarını anlattıklarını kaydetti. Bu yolculuk esnasında tekneleri devrilen iki kişinin öldüğü belirtildi. Önümüzdeki aylarda Somali'den Yemen'e yeni mülteci akınının beklendiği kaydedildi.

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