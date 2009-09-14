37 yıllık hata düzeltilecek

Vali Necati Şentürk, Atatürk'ün Siirt'e geliş tarihinin yanlış bilindiğini bu
nedenle bundan sonra kutlamaların 27 Kasım günü yapılacağını söyledi.
Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali Necati
Şentürk, bir tarih hatasının önümüzdeki yıldan itibaren düzeltileceğini
bildirdi.
Şentürk, Atatürk'ün hatıralarını okuduğunu kaydederek şöyle dedi:
“Atatürk
27 Kasım 1916 tarihinde Siirt'e gelmiş. Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında
çıkan kitaplarda bu durum Atatürk'ün ağzından açık bir şekilde belirtiliyor.
Türk Tarih Kurumu ve Genelkurmay Harp Dairesi Başkanlığı ile görüşerek kutlama
törenlerini 27 Kasım tarihine alacağız. Bu arada birkaç okulumuza 14 Eylül adını
vermişiz. Bunların da adını 27 Kasım olarak değiştireceğiz. Kutlama töreni
önümüzdeki yıldan itibaren 27 Kasım da yapılacak.”
Siirt İlim Spor Araştırmaları Vakfı Sanatçısı Lütfü Turşak'ın konserinin
ardından kutlama törenleri kapsamında, Siirt'in yakın tarihini yansıtan fotoğraf
sergisinin açılışı yapıldı.