37 yıllık hata düzeltilecek

Vali Necati Şentürk, Atatürk'ün Siirt'e geliş tarihinin yanlış bilindiğini bu nedenle bundan sonra kutlamaların 27 Kasım günü yapılacağını söyledi.



Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali Necati Şentürk, bir tarih hatasının önümüzdeki yıldan itibaren düzeltileceğini bildirdi.



Şentürk, Atatürk'ün hatıralarını okuduğunu kaydederek şöyle dedi:



“Atatürk 27 Kasım 1916 tarihinde Siirt'e gelmiş. Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında çıkan kitaplarda bu durum Atatürk'ün ağzından açık bir şekilde belirtiliyor. Türk Tarih Kurumu ve Genelkurmay Harp Dairesi Başkanlığı ile görüşerek kutlama törenlerini 27 Kasım tarihine alacağız. Bu arada birkaç okulumuza 14 Eylül adını vermişiz. Bunların da adını 27 Kasım olarak değiştireceğiz. Kutlama töreni önümüzdeki yıldan itibaren 27 Kasım da yapılacak.”



Siirt İlim Spor Araştırmaları Vakfı Sanatçısı Lütfü Turşak'ın konserinin ardından kutlama törenleri kapsamında, Siirt'in yakın tarihini yansıtan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

