ABD'deki mahkum 37 yıl sonra idam edildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 37 yıldır hapis yatan mahkum idam edildi. İki kez idama mahkum edilen 57 yaşındaki Michael Selsor'un cezası, zehirli iğneyle infaz edildi.

Selsor, Eylül 1975'te Tulsa kentinde hırsızlık için girdiği marketin yöneticisini öldürmüştü. Selsor hakkında verilen ilk ölüm cezası, 1976'da idam cezasıyla ilgili yasanın Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verilmesinin ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.

Ancak 1996'da başlayan temyiz davasında Selsor ikinci kez idam cezası aldı ve bu ceza infaz edilmiş oldu.