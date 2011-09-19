37 yıl sonra havadan Libya'ya yardım

T24

Güvenlik için gündoğumunda



Dönüş yolunda olunca



Amaca ulaşıldı



Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ilk kez bir başka ülkeye uçaktan atımla yardım malzemesi ulaştırdı.Bu ülke Libya'ydı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki kargo uçağındaki yardım paketlerinin adresi Sirte'nin Güneyi ile Libya-Nijer sınırı yakınlarıydı.Uçaklardan birine yapılan ve kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmayan saldırının, dönüş yolunda yani yük boşaltıldıktan sonra olması olası bir zayiatı önledi.Başbakan Erdoğan'ın Libya ziyareti sırasında kararlaştırılan bu ülkeye havadan gıda yardımı ulaştırılmasına dün başlandı.Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki kargo uçağı Libya'da iki ayrı bölgeye paraşütle 14 ton gıda malzemesi bıraktı.Ankara Etimesgut Askeri Hava Üssü'nden önceki gün Hv. Plt. Bnb. Hilmi Kadir Kavuncu ve Hv. Plt. Bnb. Murat Mocan sorumluluğunda havalanan C-130 ve C-160 tipi iki kargo uçağı, akşam saatlerinde Bingazi'ye ulaştı.Burada Ulusal Geçiş Konseyi askeri yetkilileriyle yapılan toplantıda, yardım paketlerinin, güvenlik nedeniyle sabah gün doğumu sırasında Sirte'nin güneyindeki Waddan yerleşim yeri ve Nijer sınırında belirlenen bölgelere atılması kararlaştırıldı.Toplam 18 personelle gerçekleştirilen uçuşta, Libyalı yetkililerin 22 tonluk malzeme talebinin 14 tonu atıldı ve ileriki günlerde kalan bölümlerin atışının yapılacağı kaydedildi.İlk atışı gerçekleştiren C-130'un Bingazi'ye dönmesinin ardından C-160 tipi kargo uçağı havalandı. Yardım malzemelerini belirlenen koordinatlara paraşütle atan uçağa, dönüş yolunda uçaksavarlarla ateş açıldı.Kokpitten uçaksavar mermilerinin görülmesinin ardından rotasını değiştiren uçak, hızla yükselerek Bingazi Askeri Havalimanına döndü. Yapılan incelemede isabet almadığı belirlenen ve doğrudan kanatları hedef alındığı kaydedilen uçağın, kargosunu boşaltmış olması sayesinde hızlı manevra yaparak ateşten kurtulduğu belirtildi.Uçaksavarlarla ateş edilen bölgenin koordinatları ilgili birimlere iletilirken, saldırının Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından yapılıp yapılmadığının Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri tarafından soruşturulduğu kaydedildi.Öte yandan Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinden, iki uçaktan atılan gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bilgisi alındı.Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu görevlileri, konseyi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, belirlenen noktalara atılan yardımların bölgedeki UGK görevlilerince güvenli bir şekilde teslim alındığının kendilerine iletildiğini söyledi.Gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Başkonsolosluğa iletilirken UGK yetkilileri, insani yardım dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.