37 şirket tüketicilerden kestiği Elektrik Enerjisi Fonu'nu devlete ödemedi

Tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan şirketlerden 37’sinin, 2020 yılında devlete ödemesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu’nu hiç ödemediği tespit edildi. Sayıştay raporuna göre; geçen yıl, 18 şirket de ödemelerini eksik ya da gecikmeli olarak yaptı. Raporda, fonun 2001’de kaldırıldığı ancak yüzde 1’lik kesintinin, “Altyapı Giderlerine Katkı Payı” adıyla devam ettiği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2020 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay raporunda, tüzel kişiler tarafından, tüketici elektrik faturaları üzerinden tahsil edilerek Bakanlık banka hesabına yatırılması ve bütçeye gelir kaydedilmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu tutarlarının, tam olarak tahsil edilemediği tespiti yer aldı.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre Sayıştay raporuna yansıyan rakamlara göre; 2020 yılında elektrik satışı yaptığı bildirilen 197 şirketten 37’si tarafından hiç ödeme yapılmadı. Eksik ve gecikmeli ödeme yapan şirket sayısı ise 18 oldu.

Eksik ve gecikmeli ödeme yapan şirketler de var

2020 yılında Elektrik Enerjisi Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 TL tahsilat yapıldı. Sayıştay raporuna göre; 2019 yılında ise elektrik satışı yapan 174 firmadan 41’i hiç Elektrik Enerjisi Fonu ödemesi yapmadı, 15’i ise eksik ve gecikmeli ödeme yaptı. 2019 yılında toplam tahsilat 831 milyon 308 bin 688 TL olarak gerçekleşti.

Tüketiciden faturalarda yüzde 1 kesinti yapılıyor

Bu gelirlerin takip ve tahsili konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca işlemler yapıldığı, hiç yatırmayan veya eksik yatıran şirketlerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu’na yazı gönderildiği belirtilerek, “Ancak halen hiç ödemeyen veya eksik ödeyen şirketler ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bakanlığın bu konudaki çalışmalarını artırarak devam etmesi ve bu konuların Vergi Denetim Kurulunca bütün şirketlerde takibinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Katkı payı 2003 yılından itibaren tahsil ediliyor

2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, Elektrik Enerjisi Fonu’nun 2001 yılında kaldırıldığı ancak, “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı” adıyla uygulanmaya devam edildiği ve elektrik faturaları üzerinde halen, “Elektrik Enerjisi Fonu” olarak kesilmeye devam edildiği bilgisi yer aldı. Katkı payı 31 Temmuz 2003 tarihli Bakanlık oluru ile yüzde 1 olarak belirlendi.