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37 saniyelik banka soygunu!

Sultangazi'de 37 saniye içinde 40 bin lira alıp, geldikleri araç ile kaçan soyguncular aranıyor

18 Haziran 2015 21:41

Sultangazi'de bir bankaya giren silahlı ve maskeli 3 kişi, 37 saniye içerisinde 40 bin lira alıp kayıplara karıştı.

İstanbul Sultangazi'de bir banka şubesi silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Soygun sabah saatllerinde Habibler Eski Edirne Asfaltı üzerinde gerçekleşti. 

Banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli 3 kişi, güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdikten sonra veznelerde bulunan parayı alarak kaçtı.

37 saniye içinde 40 bin lira alıp, geldikleri araç ile kaçan soyguncular aranıyor. 

Olay yerine gelen polis ekipleri bankanın etrafına şerit çekerek inceleme başlattı.

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banka soygunusultangazi37 saniye

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