3,7 milyar dolarlık elektrik ihaleleri için Danıştay'a iptal başvurusu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Akdeniz, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin özeleştirilmesi için yapılan ve toplam değeri 3.74 milyar doları bulan ihalelerin iptali için 18 Nisan'da Danıştay'a başvurduğunu açıkladı.

cnbc'de yer alan Reuters'in haberine göre, Boğaziçi EDAŞ'ın 1,96 milyar dolar bedelle Cengiz-Kolin-Limak OGG'ye, Gediz EDAŞ'ın 1,23 milyar dolara Elsan-Tümaş-Karaçay OGG'ye, Akdeniz EDAŞ'ın 546 milyon dolara Cengiz-Kolin-Limak OGG'ye verilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Belirsizlik ithamı

EMO'dan yapılan açıklamada, daha önce yapılan ihalelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeyip, yasaklı duruma düşmesi gereken şirketlerin yeni ihalelere katılmalarına izin verildiği belirtilerek, devir süresinin de belirsiz bırakıldığı kaydedildi.

Dağıtım şirketlerinin özelleştirme kapsamına alınması için ÖYK kararı alınmadığı ifade edilen dava dilekçesinde, "Özelleştirilmesi hedeflenen dağıtım şirketleri için değil de, kamu adına dağıtım altyapısının mülkiyetini elinde tutmaya devam edecek, dolayısıyla varlığını kamu bünyesinde sürdürecek olan

TEDAŞ hakkında verilmiş ÖYK kararına dayalı olarak yapılan dava konusu özelleştirme işlemi Özelleştirme Yasası'na açıkça aykırılık taşımaktadır" denildi.

Şirketlerin geçmişleri

İhale şartnamesinde ilgili mevzuat hükümleri gereği geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş olanların ihaleye katılamayacakları kuralına yer verildiğinin kaydedildiği dilekçelerde, üç ihalede de en iyi teklifi verenlerin daha önce özelleştirme ihalelerine katıldıkları ve ihalelerin üzerlerinde kalmasına rağmen sözleşme imzalamaktan imtina ettikleri vurgulandı.

Dilekçede, "Herhangi bir kamu ihalesine katıldığı halde sözleşme imzalamaktan kaçınan şirketlerin dava konusu ihaleye katılmaları yasaklanmışken, ihale konusu aynı olan bir başka ihalede bu kurala aykırı hareket etmiş olan şirketlerin ihaleye katılmış olması hukuka açık bir aykırılık taşımaktadır" denildi.