37 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından Afganistan hükûmeti, Taliban'a yönelik operasyonların tekrar başlayacağını duyurdu

T24 Dış Haberler

Afganistan'da dün 37 kişinin katledildiği 2 saldırının ardından Afganistan hükûmeti, Taliban'a karşı durdurulan operasyonları tekrar başlatma kararı aldı. Operasyonlar, ABD ile Taliban'ın vardığı barış anlaşması kapsamında durdurulmuştu.

Taliban dün hastane ve cenaze törenine yapılan saldırılarla bağı olmadığını iddia etse de Afganistan hükûmeti, örgütün olaylarda parmağı olduğu sonucuna vardı.

Afganistan hükûmetinin ulusal güvenlik danışmanı Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Böyle barış olmaz, barışın başlangıcı da böyle olmaz" yazdı. Danışman, Taliban'ın terör saldırılarını başka örgütler aracılığıyla gerçekleştirdiğini söyledi ve "barış görüşmelerini sürdürmenin bir anlamı olmadığını" söyledi.

Bahsi geçen barış görüşmelerinin Kabil'le Taliban arasında iki ay önce başlaması gerekiyordu, ancak sıklıkla toplantılar ertelendi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kabil ile Taliban'ın iş birliği yaparak saldırıları düzenleyenleri "adalet önüne çıkarması gerektiğini" söyledi.

Dün Kabil'de Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun doğum servisini yönettiği bir hastaneye dalan üç silahlı saldırgan 13 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında iki yeni doğmuş bebek de olduğu bildirildi. Dasht-e-Barchi Hastanesi'nin içinde el bombası da atıldığı belirtildi. Saldırganların polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı hastane saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 yaralı bulunduğunu duyurdu.

Aynı gün içerisinde ülkenin doğusunda yer alan Nangahar bölgesinde bir intihar bombacısı hayatını kaybeden polis komiserinin cenaze töreninde kendini patlattı. İntihar saldırısın 24 kişi hayatını kaybetti ve 68 kişi yaralandı. Nangahar yönetimi, ölü sayısının yükselebileceğini ifade etti.