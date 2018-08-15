37 kişinin öldüğü İtalya'daki köprü faciasından sorumlu şirket tepkilerin odağında

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kentinde bulunan Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesi ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olaya ilişkin sorumluların cezasız kalmayacağını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cenova'daki A10 otoyolu üzerinde bulunan Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesiyle çok sayıda aracın zemine düştüğü, bazı araçlar ile civardaki binaların da köprünün enkazında kaldığı olayda 37 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerden üçünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu bildirilen olayda, 5 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı.

Faciada 12'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığı, ayrıca olayda kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Cenova'da iki günlük yas ilan edildi.

"Yetkilerin feshi ve 150 milyon Euro'luk ceza yaptırımı için süreci başlattık"

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, yaptığı açıklamada, medeni bir ülkede insanların köprü çökmesi yüzünden ölmemesi gerektiğini dile getirerek, "Daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum ki bu gerekçesi olamayacak trajedinin sorumluları cezalandırılmalı. Otoyollarımızı idare eden şirketler Avrupa’nın en pahalı yol ücretlerine sahip ama kendileri utanç verici derecede az ücretler ödüyor. Milyarlar kazanıp sadece birkaç milyon vergi veriyorlar ve köprü ve yollar için gerekli bakımı bile yaptırmıyorlar. Autostrade per l'Italia'nın yöneticileri istifa etmeli. Ortada ciddi bir itaatsizlik olduğu için, yetkileri feshetmeye ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımı uygulamaya yönelik bütün prosedürleri işleme koyduğumuzu açıklıyorum. Otoyollarımızı idare edemiyorlarsa, devlet yapar."

Yolların restore edilip köprünün yeniden inşa edileceğini belirten Toninelli, gerekli sistemlerle de köprü ve altyapısının sağlamlığının kontrol edileceğini, böylece bir daha buna benzer bir katliamın yaşanmayacağını vurguladı.

"Sorumlular cezasız kalmayacak"

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sorumlularının cezalandırılacağını vurguladı.

Salvini, "Bizim görevimiz belediye ve vatandaşların bildirdiği bayındırlık işlerini kontrol etmek ve bu felaketin sorumlularını belirlemek olacak ki emin olun cezasız kalmayacaklar." dedi.

"İtalyanların güvenliği AB kısıtlamalarından önce gelir"

Başbakan Yardımcısı Salvini, yaptığı bir diğer açıklamada ise Avrupa Birliği'nin (AB) bütçe kısıtlamalarını eleştirdi.

Salvini, "Avrupa kısıtlamaları bizi çocuklarımızın gittiği okulların veya çalışanların kullandığı otoyolların güvenliği için para harcamaktan alıkoyuyorsa, İtalyanların güvenliğini her şeyin ve herkesin önüne koyarız." şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da herhangi bir bütçe kısıtlaması olmadan büyük bir kamu altyapı yatırım planına ihtiyaç duyulduğunu ve bunun hükümetin önceliği olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio da olayın sorumlusunun Autostrade per l'Italia şirketi olduğunu dile getirdi.

İtaatsizlik durumunda ruhsatın iptali ve 150 milyon avroya varan ceza yaptırımının mümkün olduğunu kaydeden Di Maio, şirketin köprünün bakımını yapmadığının altını çizdi.

"Altyapıları çok sıkı kontrol edeceğiz"

Başbakan Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada, Cenova’da yaşananların sadece şehir için değil Liguria bölgesi ve tüm İtalya için son derece ciddi bir acı olduğunu kaydetti.

Conte, "Hükümet olarak tüm altyapıların özellikle de eski olanların kontrol edilmesi için acilen olağanüstü bir plan yürürlüğe koyacağız. Kontroller son derece sıkı olacak çünkü bunun gibi başka trajedileri kaldıramayız. Tüm vatandaşlar güvenle seyahat etmeli." ifadelerini kullandı.

"Yetkililer sorumluluklarından kaçamaz"

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da yazılı mesajında yakınlarını kaybedenlerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bu acil durumun üstesinden gelebilmek için ortak özveri gösterilmesi gerektiğini anlatan Mattarella, "Olanların nedenlerini çok ciddi ve sıkı bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Hiçbir yetkili sorumluluklarını tam olarak yerine getirmekten kaçamaz." ifadesini kullandı.

Dün İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Köprünün bazı araçlar ile binaların üzerine yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti.

Olayda 37 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.