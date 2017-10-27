37 ilde 333 bin kişi işsizlik maaşına hak kazandı; ödeneğin yüzde 70’i İstanbul’a

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 37 İlde toplam 333.884 kişinin işsizlik ödeneğine hak kazandığını bildirdi. 37 il arasından işsizlik ödeneğini İstanbul 235.827 kişi ile ilk sırada bulunuyor. Diyarbakır 8.320, Kahramanmaraş 7.161, Şanlıurfa 6.848 kişi ödeneğe hak kazandı.

Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de yüksek işsiz sayısına dikkat çekerek “işsiz çok ödeneği alan çok az” dedi.

Bakanlık verilerine göre, İllere göre işsizlik ödeneği almayı hak kazanan kişi sayısı şöyle.

İstanbul 235.827

İğdır 815

Hakkari 659

Gümüşhane 900

Erzurum 4.164

Erzincan 1.683

Elazığ 4.017

Düzce 5.687

Diyarbakır 8.320

Çankırı 1.247

Bitlis 1.229

Bingöl 2.176

Bayburt 545

Batman 3.046

Aksaray 2.219

Ağrı 895

Adıyaman 2.740

Kilis 851

Kars 1.027

Karaman 2.390

Kahramanmaraş 7.161

Karabük 1.949

Kırşehir 1.361

Kırıkkale 2.313

Kütahya 4.217

Rize 2.294

Osmaniye 3.608

Niğde 2.553

Nevşehir 3.385

Muş 1.048

Mardin 3.966

Malatya 5.193

Siirt 1.471

Şanlıurfa 6.848

Şırnak 1.876

Van 3.882

Yozgat 2.498