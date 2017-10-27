37 ilde 333 bin kişi işsizlik maaşına hak kazandı; ödeneğin yüzde 70’i İstanbul’a

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 37 İlde toplam 333.884 kişinin işsizlik ödeneğine hak kazandığını bildirdi. 37 il arasından işsizlik ödeneğini İstanbul 235.827 kişi ile ilk sırada bulunuyor. Diyarbakır 8.320, Kahramanmaraş 7.161, Şanlıurfa 6.848 kişi ödeneğe hak kazandı.
Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de yüksek işsiz sayısına dikkat çekerek “işsiz çok ödeneği alan çok az” dedi.
Bakanlık verilerine göre, İllere göre işsizlik ödeneği almayı hak kazanan kişi sayısı şöyle.
İstanbul 235.827
İğdır 815
Hakkari 659
Gümüşhane 900
Erzurum 4.164
Erzincan 1.683
Elazığ 4.017
Düzce 5.687
Diyarbakır 8.320
Çankırı 1.247
Bitlis 1.229
Bingöl 2.176
Bayburt 545
Batman 3.046
Aksaray 2.219
Ağrı 895
Adıyaman 2.740
Kilis 851
Kars 1.027
Karaman 2.390
Kahramanmaraş 7.161
Karabük 1.949
Kırşehir 1.361
Kırıkkale 2.313
Kütahya 4.217
Rize 2.294
Osmaniye 3.608
Niğde 2.553
Nevşehir 3.385
Muş 1.048
Mardin 3.966
Malatya 5.193
Siirt 1.471
Şanlıurfa 6.848
Şırnak 1.876
Van 3.882
Yozgat 2.498