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Dünya

37 GÜN GEÇTİ ADAY HALA BELİRLENEMEDİ TİRAN (A.A)

14 Haziran 2011 11:09

-37 GÜN GEÇTİ ADAY HALA BELİRLENEMEDİ TİRAN (A.A) - 14.06.2011 - Arnavutluk'ta 8 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Tiran Belediye Başkanlığını kazanan aday hala belirlenemedi. Seçim Kurulu, ana muhalefet Sosyalist Partinin itirazlarını değerlendirdi ve hatalı şekilde atıldığı iddia edilen oyların yeniden sayımını kararlaştırdı. Tiran'da oy sayımı daha önce altı gün sürmüş, ana muhalefetteki Sosyalist Parti Genel Başkanı ve Tiran Belediyesi Başkanlığı koltuğuna dördüncü kez oturmayı hedefleyen Edi Rama'nın 10 oy farkla kazandığı bildirilmişti. Ancak Tiran'da oy sayımı sırasında, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için kurulan sandıklarda belediye başkanlığı adayları için atılan oylar bulunmuştu ve Merkez Seçim Komisyonu bu oyların geçerli sayılmasına karar vermişti. Merkez Seçim Komisyonu tarafından 117 sandıkta belediye başkanlığı adayları için hatalı şekilde atılan oylar sayılmıştı. 23 Mayıs'ta Merkez Seçim Komisyonu Tiran Belediye Başkanlığı için resmi sonuçları ilan etmişti. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Demokratik Parti öncülüğündeki '' Vatandaşlar İçin Birlik '' koalisyonunun adayı Lulzim Başa 124.786 oy, '' Gelecek İçin Birlik '' koalisyonunun adayı Edi Rama ise 124.705 oy almıştı. Ana muhalefet Sosyalist Parti, Merkez Seçim Komisyonunnun kararını kabul etmemiş ve itirazlarda bulunmuştu.

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