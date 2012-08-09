Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile emekliye sevkedilen 37 general ve amiral AİHM’e gidiyor. Bazı generaller 'Ülkemizi mahkemeye vereceğimiz için çok üzgünüz ama, son çare' dediler.

Yüksek Askeri Şura kararları ile emekliye sevkedilen 37 general ve amiral, ‘’Fiili bekleme sürelerini tamamlamadıkları’’ gerekçesiyle AİHM’e dava açacak. Avukatları ile görüşen bazı Generallerin, ‘’Ülkemizi mahkemeye vereceğimiz için çok üzgünüz ama, son çare’’ dedikleri bildirildi.

Vatan gazetesinin haberine göre; aralarında 10 korgeneral ve amiralin de bulunduğu subaylar, YAŞ’ta alınan emeklilik kararı ile, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve Subay Sicil yönetmeliğine aykırı hareket edildiğini görüşünü savunuyorlar. Yasa ve yönetmeliklere göre tutuklu olan subay için rütbe bekleme süresinde, tutukluluk süresinin yarısı da hesaba katılıyor.

Bu durumda bir general ve amiralin emekliye sevk işlemi 4 yıllık bekleme süresinin sonunda yapılıyor. Tutuklu olanların tutukluluk sürelerinin yarısı da eklendiğinde 4 yıllık süre dolmuyor. Islak imza ve Ergenekon davasından yargılanan ve geçen yıl emekliye sevkedilen Albay Dursun Çiçek de aynı konuda AİHM’e dava açmıştı.

AİHM’de dava açacak olan 37 isim şöyle:

KORGENERAL VE KORAMİRALLER: İsmail Hakkı Pekin, Nejat Bek, Korkut Özarslan, Mehmet Eröz, Tevfik Özkılıç, Yurdaer Olcan; Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç.

TÜMGENERAL VE TÜMAMİRALLER: Ahmet Yavuz, Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Berkay Turgut, Bekir Memiş, Fehmi Canan, Beyazıt Karataş, Güngör Kurubaş, Mücahit Şişlioğlu, Cem Gürdeniz, Fikret Güneş.

TUĞGENERAL VE TUĞAMİRALLER: M. Ali Yıldırım, Kasım Erdem, Lokman Ekinci, Gökhan Gökay; Mustafa İlhan; Ali Aydın, Ömer Mimiroğlu, Ahmet Türkmen, İsmail Taylan, Hakan Eraydın, Okan Kırçiçek, Cem Aziz Çakmak, Levent Erkek, Fatih Ilğar, Turgay Erdağ.