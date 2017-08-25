368'nci kısa dönem erler yemin etti

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 368’nci Kısa Dönem erlerin yemin törenine katıldı.

Talas İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Vali Kamçı’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, kısa dönem erler, asker aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, acemi eğitimini tamamlayan 368\'inci kısa dönem erlerin yemi etmesiyle devam etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Bekmez günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, Ulu Önder Atatürk’ün izinde, kanunlara bağlı, karşılıklı sevgi ve güvene dayanan bir disiplin ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek olduğunu söyleyerek, kısa dönem erlere görevlerinde başarılar diledi. 368’nci kısa dönem erler adına bir konuşma yapan Er Mehmet Gürlek ise bugün yemin ederek kutsal askerlik görevine başlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti. Birliğe ilk katılan asker olan kısa dönem er Ömer Çelik yaş kütüğüne plaket çakması ve Vali Süleyman Kamçı tarafından ödüllendirilmesiyle devam eden tören, erlerin aileleriyle bir araya gelmesinin ardından sona erdi.

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