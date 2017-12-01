366 metrelik gemi Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, 366 metre uzunluğundaki Malta bayraklı \'Unayzah\' adlı konteyner gemisinin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yunanistan\'ın Pire Limanı\'ndan İstanbul Ambarlı Limanı\'na giden 141 bin 77 groston ağırlığında, 366 metre uzunluğundaki \'Unayzah\' adlı gemi, bugün saat 14.45 sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Gemi, saat 16.15 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz\'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu dönen gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında Boğaz, güvenlik amacıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' römorkörleri refakat etti.



FOTOĞRAFLI