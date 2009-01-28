365.6 milyar dolarlık paket kabul edildi

ABD Senatosu Tahsisler Komitesi, ekonomiyi canlandırmayı öngören 825 milyar dolarlık yasa tasarısının 365.6 milyar dolarlık bölümünü kabul etti.



Komitede 9’a karşı 21 oyla kabul edilen yasa tasarısının ilgili bölümü, görüşülmesi için Senato’ya gönderildi. Yasa tasarısının vergi kesintisiyle ilgili bölümünün ise hala komitede görüşülmekte olduğu kaydedildi. Barack Obama’nın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasıyla resmen iktidara gelen Demokrat Partili yönetim, ekonomiyi canlandırma planının biran önce Kongre’nin onayına sunulmasını bekliyor.

