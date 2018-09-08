İSTANBUL, (DHA) – ESENLER Belediyesi tarafından \'365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal\' projesi kapsamında 40 farklı noktaya konulan hayal kutularına dileklerini yazan 365 çocuğun hayali gerçek oldu. Çocukların bu mutlu gününde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Her gün bir çocuğumuza denk gelecek şekilde hayallerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen \'365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal\' projesi ile 6-13 yaş arasındaki yüzlerce çocuğun hayali gerçeğe dönüştürüldü. İlk olarak çocukların hayalleri ve istekleri tespit edildi. Bunun için ilçe sınırları içerisinde yer alan 20 ilkokul ve 19 ortaokul ile Çocuk Sokağı\'na hayallerin ve dileklerin resmedileceği formlar ve bu formların atılacağı \'hayal kutuları\' konuldu.

6-13 yaş aralığındaki çocuklar, hayallerini veya dileklerini yazdıkları ya da resmettikleri formları ilçe genelindeki 40 farklı noktaya konulacak hayal kutularına attı. Okullarda ve Çocuk Sokağı\'nda çocukların hayalleri ile dolacak hayal kutuları, saha ekipleri tarafından 15 gün sonra toplandı. Proje yönetim kurulu gözetiminde açılarak çocukların hayalleri tek tek kayıt altına alındı. İlk önce kura çekimi ardından da sınıflandırılmaları yapılan çocukların hayalleri bugün gerçeğe dönüştürüldü.

Çocukların mutluluğuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu.Çocukların okullara konan \'Hayal Kutuları\'dan çıkan patenden bisiklete, tabletten kitaba ve kültür gezilerine kadar ortak talepleri bugün Esenler\'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde verildi.

“HAYALLERİNİZE HİÇBİR ZAMAN SET ÇEKMEYİNİZ”

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Esenlerde evlatlarımızın hayallerinin gerçekleşmesine vesile olacağız. Bizler bugün çocuklarımız için buradayız ve çocuklarımız için bir aradayız. Lütfen hayal kurun sevgili çocuklar. Hayallerinize hiçbir zaman set çekmeyiniz. Onları gerçekleştirmek için gayretle çalışın. Biz AK Parti olarak sizin hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

“HER GÜN BİR ÇOCUĞUMUZA DENK GELECEK ŞEKİLDE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Genç bir nüfusa sahip olduklarını söyleyen Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, “Bir şehirde gönül köprüleri kurmak istiyorsanız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın da dediğini gibi gönül belediyeciliği yapmak istiyorsanız ilk önce işe çocuklarla başlamak gerekir. İnsanın hayatta en çok kıymet verdiği kutsalı çocuklarıdır. Sokak çocukları olmaması için çocuk sokakları yaparak ilk önce biz buradan başladık. Diğer taraftan da parklarımız ve okullarımız güvenli hale gelsin istedik. Biz okullar açıldığında bütün okullara hayal kumbaralarını koyduk. Bütün çocuklar hayalleriniz yazdı ve buraya attılar. Biz bütün hayalleri okuduk ve hepsini bir araya koyarak noter huzurunda çekiliş yaptık ve her gün bir çocuğumuza denk gelecek şekilde hayallerini gerçekleştiriyoruz\" ifadelerini kullandı.

Hayaline kavuşan çocuklardan biri olan Hasan Halil, akülü arabayı hayal edip kutuya yazıp attığını söyleyerek hem çok heyecanlı hem de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İlkim Naz Adiloğlu ise, hayal kumbarasına bisiklet hayalini yazdığını şu an kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, evine gider gitmez bisikletine binmeye başlayacağını aktardı.

Çanakkale’deki şehitliğe gitmeyi hayal eden Yusuf Karaçam da hayallerine kavuşanlar arasında. Yusuf, “Çok mutluyum, Çanakkale’de şehitlerimizi göreceğim” dedi.

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