362. dev randevu



Turkcell Süper Lig’in 27. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde 362. kez kozlarını paylaşacaklar.



Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın yapacakları 2009 yılının ilk derbisiyle birlikte, tarihlerinde 362. kez karşı karşıya gelecek.



17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 100 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.



Sarı-lacivertliler, geride kalan 361 maçtan 136'sını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 109 maçta ise eşitliği bozamadı.

''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 507 gole, ''Cim Bom'' 462 golle karşılık verdi.



LİGDE 102. RANDEVU



Galatasaray ile Fenerbahçe, 51. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 101 kez karşı karşıya geldi.



Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 41-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 31 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 132 gole, sarı-kırmızılılar 101 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.



Bu arada, yarınki randevu, 1909 yılında başlayan iki takım arasındaki ezeli rekabetin 100. yılında futbol branşında (A) takımlar seviyesindeki ilk karşılaşma olacak