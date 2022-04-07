3600 ek göstergede sona gelindi; hangi meslek gruplarını, nasıl etkileyecek?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandığını ve sona gelindiğini yazdı. Noyan, "Yapılan çalışmaların mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi ve Meclis tatile girmeden temmuza kadar düzenlemenin geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı da belli olacak" dedi.

Noyan, bugünkü yazısında 3600 ek gösterge uygulamasının hangi meslek gruplarını, nasıl etkileyeceğini anlattı.

Noyan'ın yazsının bir bölümü şöyle:

"3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.