3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak, "Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta komisyonlarda görüşmeler başlayacak, ancak bu iş sene sonuna kadar olacak bir iş değil. 2022 yılının içinde, büyük ihtimalle de senenin ilk yarısına kalmadan 3600 ek gösterge sorunu çözülmüş olacak" dedi.

Doğan, yazısında, 3600 ek gösterge konusunun sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme olduğunu söyledi.

Doğan, tüm memurların bu haktan yararlanmayacağını belirterek, "3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanların kapsayacak. Belirteyim, kapsamın genişletilmesi de gündemde, ancak tüm memur ve emeklilerini kapsar mı diye soracak olursanız, açıkçası pek sanmıyorum" dedi.

Doğan, 3600 ek gösterge sorunu çözülürse faydalanacak grupları şöyle sıraladı: