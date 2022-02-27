3600 ek gösterge düzenlemesinde hangi değişiklikler olacak?

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge için ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın toplantı ardından yaptığı açıklamada Bakan Vedat Bilgin ile 3600 ek göstergeyi "geniş bir çerçevede" değerlendirdiklerini duyurmuştu. Bakan Bilgin ise "Adil bir düzenleme yapmakta kararlıyız" diye konuşmuştu.

Düzenlemeye ilişkin ikinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TIKLAYIN: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Adil bir düzenleme yapmakta kararlıyız

TIKLAYIN: 3600 ek göstergede ilk toplantı sona erdi; ikinci görüşme 16 Mart'ta

Sabah gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre 3600 ek gösterge yasasında taslak netleşmeye başladı. 3600 ek göstergenin yıllık maliyetinin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden yaklaşık 2 milyon memurun faydalanması bekleniyor.

Söz konusu taslakta şunlar yer aldı:

-Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.

-"Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

-Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

-Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

-Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

-Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.

-Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.

-İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.