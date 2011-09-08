-36 yıllık dergiyi kriz vurdu MADRİD (A.A) - 08.09.2011 - İspanya'da 36 yıldır yayın hayatını sürdüren haftalık futbol dergisi 'Don Balon', ekonomik krizden dolayı ilk kez çıkamadı. İspanya'nın yaşadığı ekonomik krizden etkilenen ve bu hafta çıkamayan derginin geleceğinin riskte olduğu bildirildi. Derginin dış yayınlar direktörü Rogelio Rengel Ros, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, derginin geleceğinin 48 saat içinde belli olacağını, aylık dergi haline dönüşebileceğini söyledi. Yayın hayatına 7 Ekim 1975 tarihinde başlayan ve Avrupa Spor Dergileri Derneğinin de üyesi olan 'Don Balon'un mevcut durumda borcu olduğu ve dergiye karşı hukuki bir süreç de başlatıldığı belirtildi.