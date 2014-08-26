36 yıllık bebek iskeleti annesinin karnından alındı

Hindistan’daki doktorlar bir annenin karnından 36 yıllık bebek iskeleti çıkardı.



Milliyet.com.tr'nin haberine göre, 1978 yılında 24 yaşında hamile kalan Kantabai Thakre’ye doktorlar dış gebelik teşhisi koyarak, bebeğin yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Kötü geçen operasyon sonrası anne evine gönderildi ve birkaç ay sonra ağrılarının azalması sonucu iyileştiğine kanaat getirildi.

Kanser teşhisi konuldu

Geçen hafta ağrıları artan 60 yaşındaki Thakre, Hindistan’ın Nagbur şehrinde hastaneye gitti. Karnının sağ aşağı kısmında bir kütle tespit edilen Thakre’ye ilk olarak kanser teşhisi konuldu.



Fakat MR sonuçları kütlenin bir bebek iskeleti olduğunu gösterdi. Karnından alınan bebekle ilgili doktorlar bunun anne karnında en uzun kalan bebek olduğunu söyledi.

Daha önce de Bekçika’da dış gebelik nedeniyle hamileliği başarısızlıkla sonuçlanan bir kadının bebeğini 18 yıl boyunca karnında taşıdığı ortaya çıkmıştı.