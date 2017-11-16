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Dünya

36 yıl sonra Dünya Kupası'na giden Peru'da resmi tatil ilan edildi

Perulu taraftarlar galibiyeti sokaklarda kutladı

16 Kasım 2017 21:29

Peru'da milli futbol takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak etmesinin ardından, ülkede resmi tatil ilan edildi.

Peru, başkent Lima'da oynanan play off karşılaşmasında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek, Rusya 2018'e katılma hakkını elde eden son takım oldu.

Cumhurbaşkanı Pablo Kucynski, Twitter'daki paşlaşımında milli takımı tebrik ederken, "Bize bu neşeyi yaşattığınız için teşekkürler" dedi.

0-0 berabere biten ilk play off karşılaşmasının ardından Peru dün oynanan maçta Jefferson Farfan ve Christian Ramos'un golleriyle kazandı.

Orta saha oyuncusu Christian Cueva, "Bu çocukluk hayalimizdi. Çok yoğun bir duygu, tarih yazmanın da ötesinde" dedi.

Perulu taraftarlar galibiyeti sokaklarda kutlarken, turnuvaya katılma hakkı elde edemeyen ezeli rakipleri Şili'yle dalga geçtiler.

 

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