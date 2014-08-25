36 ülkede bekar anne oranları araştırıldı; Türkiye kaçıncı oldu?

PEW Araştırma şirketi, dünya genelinde bir araştırma yaparak evlilik dışı birliktelikten doğan çocukların ülkelere göre dağılımını belirledi. Bekar anne oranlarını da ortaya koyan araştırmada İzlanda yüzde 67’lik oranla birinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3’le Avrupa'nın bekar anne oranı en düşük ülkesi oldu.

Araştırmaya göre, Estonya, Norveç, İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde çocukların yarısından fazlası evlilik dışı birliktelikten doğuyor. Türkiye, Yunanistan, Makedonya ve Hırvatistan ise evlilik dışı doğumların en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.

2012 verilerine göre Avrupa ve ABD'de bekar anne/evlilik dışı doğum oranları şöyle:

İzlanda: Yüzde 67

Estonya: Yüzde 58

Slovenya: Yüzde 58

Bulgaristan: Yüzde 57

*Fransa: Yüzde 56

Norveç: Yüzde 55

İsveç: Yüzde 54

Belçika: Yüzde 52

Danimarka: Yüzde 51

İngiltere: Yüzde 48

Hollanda: Yüzde 47

Portekiz: Yüzde 46

Letonya: Yüzde 45

Macaristan: Yüzde 45

Çek Cumhuriyeti: Yüzde 43

Avusturya: Yüzde 42

Finlandiya: Yüzde 42

ABD: Yüzde 41

Lüksemburg: Yüzde 37

İspanya: Yüzde 36

Slovakya: Yüzde 35

İralanda: Yüzde 35

Almanya: Yüzde 35

Romanya: Yüzde 31

Litvanya: Yüzde 29

İtalya: Yüzde 28

Malta: Yüzde 26

Sırbistan: Yüzde 25

Polonya: Yüzde 22

İsviçre: Yüzde 20

Lihtenştayn: Yüzde 20

Güney Kıbrıs Rum Kesimi: Yüzde 19

Hırvatistan: Yüzde 15

Makedonya: Yüzde 12

Yunanistan: Yüzde 8

Türkiye: Yüzde 3

*Fransa’ya ait veriler 2011 yılına aittir

* Söz konusu tablo evlilik dışı doğum (non-marital birth) oranlarını göstermektedir. Evlenmeyi tercih etmeyen çiftler, sperm bağışı ile hamile kalan kadınlar ve boşandıktan/eşini kaybettikten sonra doğum yapmış kadınlar bu istatistiği kapsamaktadır.