36 ülkede bekar anne oranları araştırıldı; Türkiye kaçıncı oldu?

PEW Araştırma şirketi, dünya genelinde bir araştırma yaparak evlilik dışı birliktelikten doğan çocukların ülkelere göre dağılımını belirledi. Bekar anne oranlarını da ortaya koyan araştırmada İzlanda yüzde 67’lik oranla birinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3’le Avrupa'nın bekar anne oranı en düşük ülkesi oldu.
Araştırmaya göre, Estonya, Norveç, İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde çocukların yarısından fazlası evlilik dışı birliktelikten doğuyor. Türkiye, Yunanistan, Makedonya ve Hırvatistan ise evlilik dışı doğumların en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.
2012 verilerine göre Avrupa ve ABD'de bekar anne/evlilik dışı doğum oranları şöyle:
İzlanda: Yüzde 67
Estonya: Yüzde 58
Slovenya: Yüzde 58
Bulgaristan: Yüzde 57
*Fransa: Yüzde 56
Norveç: Yüzde 55
İsveç: Yüzde 54
Belçika: Yüzde 52
Danimarka: Yüzde 51
İngiltere: Yüzde 48
Hollanda: Yüzde 47
Portekiz: Yüzde 46
Letonya: Yüzde 45
Macaristan: Yüzde 45
Çek Cumhuriyeti: Yüzde 43
Avusturya: Yüzde 42
Finlandiya: Yüzde 42
ABD: Yüzde 41
Lüksemburg: Yüzde 37
İspanya: Yüzde 36
Slovakya: Yüzde 35
İralanda: Yüzde 35
Almanya: Yüzde 35
Romanya: Yüzde 31
Litvanya: Yüzde 29
İtalya: Yüzde 28
Malta: Yüzde 26
Sırbistan: Yüzde 25
Polonya: Yüzde 22
İsviçre: Yüzde 20
Lihtenştayn: Yüzde 20
Güney Kıbrıs Rum Kesimi: Yüzde 19
Hırvatistan: Yüzde 15
Makedonya: Yüzde 12
Yunanistan: Yüzde 8
Türkiye: Yüzde 3
*Fransa’ya ait veriler 2011 yılına aittir
* Söz konusu tablo evlilik dışı doğum (non-marital birth) oranlarını göstermektedir. Evlenmeyi tercih etmeyen çiftler, sperm bağışı ile hamile kalan kadınlar ve boşandıktan/eşini kaybettikten sonra doğum yapmış kadınlar bu istatistiği kapsamaktadır.