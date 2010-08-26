-36. UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Futbolda 36. UEFA Süper Kupa, İtalya'nın Inter ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasındaki yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Monaco'da yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid takımları, şimdi de Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Monaco'daki 2. Louis Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Massimo Busacca yönetecek. -INTER VE ATLETICO MADRİD İLK KEZ- Inter ve Atletico Madrid takımları tarihlerinde ilk kez UEFA Süper Kupa maçı oynayacak. İki takım da Monaco'da, tarihlerinde ilk kez Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için mücadele edecek. -EN ÇOK MILAN KAZANDI- UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekip İtalya'nın Milan takımı oldu. Tam 5 kez bu büyük organizasyonda mutlu sona ulaşan Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'i, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzanırken, 1973'de Ajax, 1993'de de Parma'ya karşı kaybetti. -2000'DE GALATASARAY MÜZESİNE GÖTÜRDÜ- UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray müzesine götürdü. Monaco'da, 25 Ağustos 2000 tarihinde yapılan maçta İspanyoların dünyaca ünlü takımı Real Madrid'i 1-1 biten normal süre sonrasında Jardel'in ''Altın Gol''üyle 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi. -22 AYRI TAKIM SEVİNDİ- Kupayı, 34 yıllık geçmişinde 11 ayrı ülkeden, 22 farklı takım müzesine götürdü. Kupada İtalya'nın Milan takımı 5, İspanya'nın Barcelona, Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Liverpool takımları da 3'er kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Real Madrid, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu. -İTALYANLAR ÖNDE- UEFA Süper Kupa'yı bugüne dek en çok İtalyan takımları kazandı. İtalyanlar, 12 finalden 9'unda gülen taraf olurken, en yakın takipçileri İngilizlerin 2 kupa önünde yer aldı.