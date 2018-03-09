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36 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta 36 öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09 Mart 2018 16:53

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ta 36 öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 
Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi\'nin yatılı öğrenci yurdunda kalan 36 öğrenci ve 2 personelde, dün akşam yemeğinden birkaç saat sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Devrek Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan öğrenciler ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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