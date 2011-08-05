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Ekonomi

3.6 milyon TL devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 658 bin 835 lira 92 kuruş haftaya devretti.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 658 bin 835 lira 92 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 5 bin 935 lira 35’er kuruş, 4 bilen 4 bin 795 kişi 92 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 104 bin 343 kişi 7 lira 25’er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 5 milyon 266 bin 960 lira 82 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bir milyon 754 bin 318 lira 87 kuruş, KDV olarak bir milyon 161 bin 89 lira 69 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 649 milyon 747 bin 73 kuruş aktarılacak.

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