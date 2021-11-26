36 kişi kurayla işe alındı, "20'si AKP'li yakını" iddiası; HDP'li İpekyüz: Birisi mülakata dahi girmemiş

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Bingöl Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde kurayla işe alınan 36 kişiden 20'sinin AKP'li yakını olduğunu ve bu kişilerden birinin mülakata dahi girmeden işe alındığını iddia etti. İpekyüz, Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan iddialara yanıt vermesini istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde işe alımlarla ilgili torpil iddiası gündeme geldi. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Bingöl Gençlik İl Spor Müdürlüğüne kurayla 36 kişinin işe alındığını belirterek, işe alınanlardan 20'sinin AKP'li ve AKP'li yakını olduğunu iddia etti. Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan iddiaları araştırmasını isteyen İpekyüz, şunları söyledi:

"36 işçi alımında şaibe" iddiası

"Dönem dönem iş, aş buluşmalarına gittiğimizde en çok buluştuğumuz kesim gençler oluyor ve gençler gerek işsizlik konusunda gerek gelecekteki endişe ve kaygı konusunda her zaman bize sorunlarını aktarıyorlar. Gençlerin, Türkiye'deki üniversite sayısının artmasıyla beraber barınma sorunu bir de istihdam problemi var. Gençler, artık, istihdamın torpil veya bir referans olmadan olmayacağına tanık. Tanık diyorum çünkü günübirlik yaşamda bunu yaşıyorlar. Günübirlik yaşamlarında, hiçbir sınavı girmemiş, sınavda çok düşük puan almış veya herhangi bir mülakatta bir tercih sonucu bir yere yerleşmiş insanlarla karşılaşıyor. Sayın Bakan, aslında ben bizim Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Bey'in de burada olmasını isterdim. Bir iddiadan söz edeceğim ve sizden istirhamım, bunun araştırılması, arkanızdaki bürokratlara talimat verip bunun ne derece doğru olduğunun araştırılması. Bingöl ilinde Gençlik İl Spor Müdürlüğüne kurayla yapılan sürekli işçi alımıyla ilgili 36 işçi alımında bir şaibe konuşuluyor.

"Mülakata girmediği halde başarılı gösterilmiş"

"Eş, dost ve kimi vekillerin yakınları, kimi partililer tekrar işe alınmış. Bingöl doğuda işsizliğin en fazla olduğu yerlerden biri, kendi kendine gelişen biri. Dönem dönem size gelenler var, siz de bu bilgileri biliyorsunuz. Ben bu iddialardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Gençlik İl Spor Müdürlüğü işçi alımları yaptı. Normalde liste şeklinde açıklanan bu alımlar ne hikmetse bu defa e-devlette açıklandı. Kimler diye sorduğumuzda işe yerleşenlerin bir kısmını ben size söyleyeyim: Adalet ve Kalkınma Partisi Karlıova Kadın Kolları Başkanı Senem Olgun işe yerleşmiş, Rukiye Avcu AKP Gençlik Kollarından Adem Avcu'nun kız kardeşi, Narin Toplum AKP eski İl Başkanı Hanefi Güler'in yeğeni, Özgür Güneştekin AKP eski il yöneticisinin oğlu, Deniz Oya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının yeğeni. Bu liste benim şu anda söylediğim ve devamı da var. Ben bunun iddia olduğunu ve araştırılması gerektiğini söylüyorum. Hatta ve hatta Elif Hakan diye birisi mülakata girmediği halde sınavda başarılı gösterilmiş. Yani bu sizin bilginiz dahilinde değilse sizi de bu işe alet etmişlerdir. Ve maalesef, sadece kamu alanlarında değil, taşeronla işe alımlarda bile buna ait iddialar ortaya çıkmakta."