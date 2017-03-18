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36 ilde operasyon; 740 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'nın, şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik olarak 36 ilde operasyon yapıldı

18 Mart 2017 22:50

Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'nın , şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik olarak 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüpheli gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, PKK'nın olası eylemleri engellemek amacıyla hazırlık aşamasında olan DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren yapılanmalara karşı ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatıldı.

Örgütün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik olarak emniyet ve jandarma ekipleri 36 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yakalanan kişilerle birlikte, çok sayıda malzeme ve örgütsel döküman, 1 adet kaleşnikof, ruhsatsız 4 adet tabanca, 14 av tüfeği, 246 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz ay 8-15 şubat tarihleri arasında yürütülen operasyonlar neticesinde de, PKK/ KCK faaliyetleri kapsamında, 259 kişi gözaltına alınmış, 39'u tutuklanmış ve çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

 

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