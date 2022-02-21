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Spor

Yeni Zelanda'lı Moore, 36 dakikada kendi kalesine 3 gol attı

Oyuncunun kendi kalesine attığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi

21 Şubat 2022 23:45

Yeni Zelanda-Amerika Birleşik Devletleri kadınlar futbol maçında Yeni Zelandalı defans oyuncusu Meikayla Moore 36 dakikada kendi kalesine üç gol attı.

Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. ABD maçı 5-0 kazanırken sahalarda az görülen bir olay yaşandı. Yeni Zelandalı defans oyuncusu Meikayla Moore kendi kalesine 3 gol birden attı.

Moore'un kendi kalesine attığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi. 40.dakikada oyundan alınan Meikayla Moore takımının kupada ikinci yenilgiyi almasında en büyük pay sahibi oldu. 

"Hepimiz onun arkasındayız''

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