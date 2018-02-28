‘36 bölge için özelleştirme' kararına tepki: İhanet etmemek için kararı iptal edecek misiniz?

13 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Özelleştirme Yüksek Kurulu” (ÖYK) kararına göre çoğunluğu turistik ve tarihi yerler olmak üzere toplam 36 imar dışı alanın imara açılması ve satılmasının önü açıldı. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Meclis'e verdiği soru önergesinde “Bölgeye ihanet etmemek ve doğayı korumak için kararı iptal edecek misiniz?” diye sordu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “O araziler imar planına göre turizm alanıydı. Biz atıl ve işgal altındaki arazileri özelleştiriyoruz. Söz konusu kararda doğayı ve kentleri koruma ilkesine aykırılık bulunmadığından iptali de söz konusu değildir” yanıtını verdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Antalya Aksu, Manavgat, Kemer, Alanya, İzmir Çiğli, Urfa Karaköprü, Diyarbakır Yenişehir, Muğla Bodrum Gökçebel, Türkbükü, Konacık, Yahşi, İstanbul Küçükçekmece, Ümraniye ile Yalova’nın bazı bölgelerinde imar dışı alanın imara açılmasını ve özelleştirme yoluyla satışa çıkarılmasını Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, kararın yeni rantlara yol açıp açmayacağını sordu. Akaydın’ı yanıtlayan Ağbal ise özelleştirilecek yerlerin “atıl durumda” ve “işgal altında” olduğunu iddia etti.



Turizm tesisleri!

Ağbal, “Özelleştirme kapsamına alınan parsellerin bir kısmı mevcut imar planında konut alanı, turizm tesis alanı gibi kullanımlarda kalan alanlar olup plandaki fonksiyona uygun olarak kullanılmayan işgalli, atıl alanlardır. Bu alanların mevcut imar durumuna uygun olarak kullanılması, atıl alanların kente kazandırılması düşünülmektedir” ifadesini kullandı.



Ticari tesise iki, turistik tesise üç kat

Antalya Aksu’da özelleştirilen arazilere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Ağbal, arazide toplam iki adet “ticaret-turizm” alanının ayrıldığını, ticari tesis için iki kat, turizm tesisi için ise üç kat imar izni verildiğini, alanda yapılacak faaliyetlerle çarpık kentleşmeye sebebiyet verilmeyeceğini söyledi. Bakan Ağbal, Aksu’daki alanın kullanımının kentte başta ulaşım olmak üzere birçok soruna sebebiyet vereceğine yönelik eleştirilere ise “Karayolu ve raylı sistem ulaşım bağlantıları oldukça güçlü. Bu nedenle imar planındaki değişiklikulaşım sorununa yol açmaz” dedi.



‘İptali söz konusu değil’

CHP’li Akaydın’ın “Bölgeye ihanet etmemek ve doğayı korumak için kararı iptal edecek misiniz?” şeklindeki sorusuna ise Bakan Ağbal, “Programa alınan bir kısmı atıl, işgalli, işlevsiz durumdaki parseller ile diğer kısmı çevre imar bütünlüğü açısından özelleştirmeye uygun konut, turizm gibi kullanımlar içeren toplam 36 adet parselin ilgili mevzuata, koruma, kullanma dengesine ve yapılaşma yasağına uyularak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kararda doğayı ve kentleri koruma ilkesine aykırılık bulunmadığından iptali de söz konusu değildir” yanıtını verdi.