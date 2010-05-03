36 bin memur işten çıkarıldı

T24-

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer kuruluşlardan aldığı 20 milyar avroluk dış kredi ile rahat bir nefes alabilen Romanya'nın 2015 yılına kadar 400 bin memurun işten çıkarılması planlanıyor.





Yaklaşık 23 milyon kişinin yaşadığı Romanya'da geçen yıl 1 milyon 400 bin memur, devletin çeşitli birimlerinde istihdam ediliyordu.



AA