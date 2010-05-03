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Ekonomi

36 bin memur işten çıkarıldı

Romanya'da son bir yılda 36 bin memur işten çıkartıldığı açıklandı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Romanya Maliye Bakanı Sebastian Vladescu, bir Rumen televizyon kanalına yaptığı açıklamada, son 12 ay içinde 36 bin memurun işten çıkarıldığını, hükümetin tasarruf tedbirleri paketi programının sürdürüleceğini, önümüzdeki günlerde de memurların işten çıkarılmasının devam edeceğini söyledi.


Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer kuruluşlardan aldığı 20 milyar avroluk dış kredi ile rahat bir nefes alabilen Romanya'nın 2015 yılına kadar 400 bin memurun işten çıkarılması planlanıyor.


Yaklaşık 23 milyon kişinin yaşadığı Romanya'da geçen yıl 1 milyon 400 bin memur, devletin çeşitli birimlerinde istihdam ediliyordu.

AA

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